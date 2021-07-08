РПСС подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Представители Российской партии социальной справедливости (РПСС) в четверг подали в Центризбирком России документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители партии, в том числе ее лидер, журналист Максим Шевченко, доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. РПСС стала девятой партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые бумаги привезли ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Единая Россия", Партия пенсионеров и "Гражданская платформа".

Согласно данным ЦИК, партия представила документы на 250 кандидатов по федеральному списку и на 150 кандидатов по одномандатным округам.

РПСС провела свой предвыборный съезд 3 июля. В общефедеральную часть списка вошли сам Шевченко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Иван Засурский, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, историк Дамир Исхаков, общественный деятель Иван Шамаев, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, правозащитник Олег Мельников.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.