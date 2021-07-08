Посол ЕС в России сообщил, что Евросоюз озабочен российским законом о виноделии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Брюссель озабочен законом, определяющим особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ, и считает его скрытым продолжением продовольственного эмбарго. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

"Европейский союз крайне озабочен этим законом. Для меня как посла Евросоюза в России это выглядит как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям не менее чем в 445 млрд рублей в год", - сказал он.

По словам дипломата, внесенные в закон о виноделии изменения ударят по российским потребителям. "Минимальным последствием этого станет то, что российские импортеры будут вынуждены остановить или уже остановили ввоз продукции, идентифицируемой географическими указаниями, а также с определенным наименованием места происхождения, поскольку отныне это расходится с нормами закона. <...> Таким образом, на российском рынке возникнет дефицит. Кроме того, это было сделано без консультаций с импортерами, не говоря уже о производителях", - продолжил он.

Эдерер отметил, что европейская сторона намерена дальше изучать этот вопрос и оценивать его последствия для европейских производителей. "Речь не идет только о производителях шампанского, хотя публичное обсуждение свелось к нему, но ситуация несколько шире и ее необходимо изучить. Кроме того, мы будем рассматривать ситуацию с точки зрения того, расходится ли это решение с обязательствами России в рамках ВТО, а также мы сохраняем за собой право предпринимать шаги для решения этой проблемы", - заключил посол.

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское".

Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.