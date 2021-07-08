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Россия, Иран и Турция призвали Израиль прекратить военные нападения в Сирии

РФ, Иран и Турция призвали Израиль прекратить военные нападения в Сирии - совместное заявление.

Посол ЕС в России сообщил, что Евросоюз озабочен российским законом о виноделии
Маркус Эдерер считает, что закон "выглядит как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго"
Посол ЕС в России сообщил, что Евросоюз озабочен российским законом о виноделии
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