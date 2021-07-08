Песков: "Спутник V" признают в ЕС, если не будет искусственных препятствий

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Кремль уверен, что российская вакцина от коронавируса будет признана в Евросоюзе, если на этом пути не будет искусственных препятствий политического и лоббистского характера.

"Понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш "Спутник", работа в этом направлении продолжается", - констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.

Он подчеркнул, что эта "работа кропотливая, сложная". "Но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения - будь то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера, - то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом, и российская вакцина будет признана", - заявил Песков.

По его оценке, между Россией и Евросоюзом возможно достичь компромисса. "Это заявление посла [Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера об обращении ЕС в Минздрав РФ с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов] очень примечательное, очень положительное", - уверен представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, будет ли и Россия готова признавать сертификаты о прививках других стран, Песков заметил, что "это все надо обсуждать". "Все зависит от деталей, все зависит от условий, главное - разговаривать, главное начинать контакты в этой области", - убежден он.

Эффективность российских вакцин

Российские вакцины достаточно эффективны по отношению к новым штаммам коронавируса, добавил представитель Кремля.

Представитель Кремля отметил, что недавняя поездка президента России Владимира Путина в Кемерово осуществлялась с соблюдением всех требований санитарных властей. "Эти требования по-прежнему особенные с учетом эпидемиологической ситуации. Дальнейшая работа президента также будет строиться с учетом требований санитарных властей. Безопасность президента очень важна", - отметил Песков.

По его словам, глава государства продолжит совершать региональные поездки, предпринимая все необходимые меры предосторожности.

Путин посетил Кузбасс 6 июля и принял участие в торжествах в честь 300-летия региона.