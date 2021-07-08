В Кремле заявили, что Россия постоянно чувствует попытки сдерживания со стороны Запада

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия постоянно ощущает на себе попытки сдерживания со стороны стран Запада. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в преддверии выборов в Госдумы возможны новые попытки западных стран расшатать ситуацию в стране. Песков напомнил о заявлениях руководства европейских стран, США и НАТО о том, что линия на сдерживание России является константой их внешней политики.

"Разумеется, при такой линии для них, что называется, все средства хороши. Мы отдаем себе отчет, "розовые очки" не носим, и, безусловно, эти попытки сдерживания мы постоянно чувствуем на себе", - сказал представитель Кремля.

Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов", заявил, что в преддверии парламентских выборов в РФ возможны новые попытки западных стран "расшатать ситуацию" и "спровоцировать протестные выступления". Он предупредил, что такие попытки вмешательства будут пресекаться.