Песков заявил, что контакты с Азербайджаном по Карабаху осуществляются постоянно

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Контакты с Азербайджаном по карабахскому вопросу осуществляются постоянно в рамках реализации трехсторонних договоренностей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируются ли какие-то переговоры с азербайджанской стороной после того, как глава российского государства Владимир Путин провел в Москве встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз и осуществляются контакты и с армянской стороной, и с азербайджанской стороной", - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что в ходе российско-армянских переговоров, состоявшихся вечером 7 июля, лидеры "подробно говорили по двусторонним отношениям". "Обсуждались различные нюансы реализации трехсторонних договоренностей и торгово-экономическое сотрудничество, естественно", - сказал Песков.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.