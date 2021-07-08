Песков назвал неприемлемой дискриминацию из-за различий в сертификатах вакцинации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия выступает за диалог с другими странами по признанию вакцин от коронавируса и сертификатов о прививках, поскольку какая-либо "ковидная дискриминация" в связи с различиями в документах неприемлема. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается взаимного признания [вакцин от ковида] и сертификатов [о вакцинации] - это то, что, конечно, нужно обсуждать", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной" - это то, что будет неприемлемо "для любого демократического общества".

Песков назвал хорошим сигналом слова посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера об обращении сообщества в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации. "Готовность к диалогу - это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля сказал, что не может ответить на вопрос, будет ли Россия признавать иностранные вакцины от ковида только в том случае, если будут признаны и ее препараты. "Ведь признание вакцин в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму действий. Я не могу сказать, просто не обладаю нужными знаниями, какой алгоритм действует у нас в стране", - объяснил он. Песков рекомендовал обратиться с этим вопросом в оперативный штаб правительства за разъяснениями.

"Безусловно, мы всегда выступаем против политизации в этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты и против недобросовестной конкуренции", - указал представитель Кремля.