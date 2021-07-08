Кремль не комментирует идею перенести единый день голосования на время школьных каникул

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Позиция Кремля по вопросу переноса единого дня голосования на время школьных каникул сейчас не сформулирована. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас никакой позиции на этот счет не сформулировано", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

6 июля председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила мнение, что единый день голосования лучше перенести на школьные каникулы, так как половина избирательных участков по стране расположены в зданиях учебных учреждений. По действующему законодательству выборы в России проходят в единый день голосования, который приходится на третье воскресенье сентября.