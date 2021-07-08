Комитет Госдумы будет следить за ситуацией с выводом войск США из Афганистана

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вывод войск США из Афганистана серьезно осложнил обстановку в регионе, комитет Госдумы по международным делам будет следить за ситуацией. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет Госдумы по международным делам будет самым внимательным образом следить за данной ситуацией, поддерживая контакты с коллегами в странах региона по парламентской линии. С угрозой может столкнуться не только Таджикистан, о возможном негативном развитии событий даже не хочется говорить вслух", - написал депутат.

Парламентарий заметил, что "вывод войск США из Афганистана серьезно осложнил и без того непростую ситуацию в регионе, находящемся в непосредственной близости от границ России и наших ключевых партнеров". В связи с этим Слуцкий напомнил о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в случае нападения боевиков со стороны Афганистана на Таджикистан ситуация незамедлительно будет рассмотрена в ОДКБ.

"РФ будет выполнять все свои обязательства по двусторонним и многосторонним соглашениям, в том числе используя возможности своей военной базы на границе Таджикистана и Афганистана. Об этом глава МИД России говорил днем ранее", - добавил он.

Глава комитета Госдумы обратил внимание и на то, что после вывода американских войск их базы стали стремительно занимать боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ и признано террористической организацией). "Возникает закономерный вопрос: чем столько лет в этой стране занималась американская армия, если экстремисты не только не были побеждены, но они, судя по всему, даже не ослаблены? Западные союзники не смогли должным образом подготовить и укрепить вооруженные силы Афганистана", - заключил Слуцкий.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.