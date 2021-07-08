ГП России и Минюст Турции впервые подписали программу сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России и Министерство юстиции Турции впервые подписали программу сотрудничества, касающегося в том числе борьбы с терроризмом и киберпреступностью, на 2021-2022 годы. Документ был подписан в четверг на полях конференции руководителей прокуратур европейских государств в ходе встречи генпрокурора России Игоря Краснова и заместителя министра юстиции Турции Якупа Могула.

"Этот документ демонстрирует решимость наших ведомств вести последовательную совместную работу ради противодействия таким явлениям, как терроризм, киберпреступность, а также другим видам транснациональной преступности", - сказал Краснов. - Реализация этих мероприятий позволит улучшить понимание наших правовых систем и сделать большой шаг навстречу друг другу для налаживания плодотворного сотрудничества ради безопасности наших народов и наших государств".

Краснов выразил уверенность в продолжении сотрудничества и подчеркнул важность укрепления сотрудничества Министерства юстиции Турции и Генеральной прокуратуры России как двух компетентных органов в сфере выдачи лиц для уголовного преследования.

В среду Краснов также провел встречу с генеральным прокурором при Верховном суде Турецкой Республики Бекиром Шахином. Он отметил, что и межпрокурорское взаимодействие нуждается в таком же динамичном развитии. "В случае обоюдной заинтересованности в этом предлагаю приступить к формированию необходимой правовой базы для этого", - сказал Краснов.