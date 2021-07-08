Дума может после выборов вернуться к вопросу об участии делегации России в ПА ОБСЕ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вопрос о дальнейшем продолжении работы делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) может быть поднят после выборов в Госдуму, при этом такое решение должно быть согласовано с высшим руководством страны. Об этом в четверг в своем Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение о дальнейшем присутствии делегации РФ на этой площадке или замораживании ее работы должно быть согласовано с высшим руководством страны. Думаю, что к этому вопросу вернемся после выборов в Государственную думу", - считает он.

Депутат также пояснил, что "выплаты взносов в ПА ОБСЕ утверждаются решением Совета Думы". "Предложения готовятся комитетом по международным делам в соответствии с распоряжением правительства РФ. На данный календарный год такое положение по уплате взносов уже принято. В дальнейшем будем исходить из развития ситуации и позиции кабинета министров", - добавил Слуцкий.

Во вторник делегация РФ отказалась от участия в заседаниях очередной сессии ПА ОБСЕ в связи с нарушением регламента при голосовании по антироссийской резолюции, предложенной депутатами от Украины.