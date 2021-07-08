Восемь человек выдвинули кандидатуры для участия в выборах главы Ульяновской области

ТАСС, 8 июля. Восемь претендентов выдвинули свои кандидатуры на выборы губернатора Ульяновской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе центральной избирательной комиссии региона.

"Завершилось выдвижение кандидатов на выборах губернатора Ульяновской области. Избирательная кампания стартовала 18 июня 2021 года. За это время свои кандидатуры на пост главы региона выдвинули восемь претендентов", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что 8 июля свою кандидатуру выдвинул представитель коммунистической партии "Коммунисты России" Михаил Долгов.

По данным ЦИК, теперь кандидатам предстоит пройти процедуру регистрации, для этого им представить необходимые документы в срок до 18 июля.

Документы на выдвижение на пост губернатора Ульяновской области первым подал 24 июня кандидат от ЛДПР Сергей Маринин. 28 июня облизбирком принял документы от врио главы региона Алексея Русских (КПРФ), кандидата от партии "Родина" Ильдара Габитова и кандидата от партии "Новые люди" Светланы Горевой. Кандидат от "Яблока" Олег Горячев подал документы 29 июня, представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Маргарита Баржанова и кандидат от партии "Зеленые" Геннадий Бударин - 1 июля.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 19 сентября.