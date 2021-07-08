Талибы на консультациях заверили, что не нарушат границ стран Центральной Азии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Делегация политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) на консультациях в Москве со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым заверила, что не станет нарушать границ государств Центральной Азии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", - указали в дипведомстве.

"Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС) в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны", - добавили в МИД РФ.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану указал на озабоченность российской стороны усилением напряженности в северных районах Афганистана и призвал не допустить ее распространения за пределы республики.

"В ходе встречи были обсуждены ситуация в Афганистане и перспективы запуска межафганских переговоров. Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны", говорится в сообщении МИД РФ.