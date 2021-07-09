Лавров и глава МИД Индии обсудят Афганистан и предстоящие контакты на высшем уровне

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет переговоры с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Это вторая очная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние три месяца: 6 апреля министры провели полноформатные переговоры в Нью-Дели. Кроме того, Лавров и Джайшанкар встречались в рамках совещания глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции 1 июня.

Как рассказали в посольстве республики, в Москве у главы индийского МИД намечена обширная программа. Джайшанкар в пятницу намерен встретиться с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Накануне индийский министр провел встречу с вице-премьером РФ Юрием Борисовым и выступил с лекцией "Индийско-российские отношения в меняющемся мире" в ИМЭМО РАН.

Великий друг

На предстоящих переговорах главы внешнеполитических ведомств по традиции обсудят самый широкий круг вопросов, включая сотрудничество в ООН, БРИКС и ШОС, в формате РИК (Россия - Индия - Китай), а также важнейшие глобальные и региональные проблемы, в том числе политический процесс в Афганистане, урегулирование в Сирии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, подходы к формированию архитектуры безопасности на пространствах Тихого и Индийского океанов. Кроме того, министры рассмотрят ключевые направления российско-индийских отношений с учетом достигнутых ранее договоренностей и предстоящих контактов, в том числе на высшем и высоком уровнях. Как сообщал ранее посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма, в Индии ждут визита президента РФ Владимира Путина во второй половине года, однако даты пока нет.

В преддверии переговоров в МИД РФ обратили внимание, что взаимодействие с Индией успешно развивается во всех областях в русле особо привилегированного стратегического партнерства, включая политический диалог, сферу безопасности, торгово-экономические, военно-технические, научные и культурно-гуманитарные связи. Между Москвой и Нью-Дели действуют эффективные механизмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия, а также по линии деловых и экспертных кругов.

В министерстве подчеркнули, что Россия и Индия имеют схожее видение модели формирующегося более справедливого и равноправного полицентричного мироустройства. "Наши страны демонстрируют идентичность или близость позиций по важнейшим проблемам мира и безопасности, выступают за соблюдение норм международного права, укрепление коллективных начал межгосударственного общения, придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов", - отметили в МИД РФ.

Выступая в четверг с лекцией в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке, Лавров назвал Индию "великим другом". Джайшанкар в свою очередь в ходе выступления в ИМЭМО РАН призвал не воспринимать хорошие двусторонние отношения как должное и работать над их дальнейшим развитием.

Друг познается в беде

Особо привилегированное стратегическое партнерство России и Индии прошло проверку на прочность во время пандемии. С самого ее начала стороны развернули активное взаимодействие по борьбе с коронавирусом. Так, во время самого тяжелого периода пандемии в Индии борты МЧС РФ доставили в республику десятки тонн медицинской помощи.

По оценке главы МИД Индии, глобальное значение имеет российско-индийское сотрудничество по производству вакцины от коронавируса "Спутник V". Партнерства с индийскими производителями позволят выпускать в республике более 850 млн доз вакцины ежегодно.

Афганские угрозы

Очевидно, что одной из центральных тем обсуждения станет стремительно деградирующая обстановка в Афганистане, особенно на севере страны. В четверг в интервью RT начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что талибы взяли под контроль практически весь участок афгано-таджикской государственной границы.

Примечательно, что одновременно с главой МИД Индии в Москве находится делегация катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ). В четверг с талибами встретился спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Как сообщили в МИД РФ по итогам встречи, талибы заверили, что не будут нарушать границы государств Центральной Азии, а также гарантировали безопасность дипмиссий зарубежных государств в Афганистане.

Вероятно, на переговорах российская сторона проинформирует главу МИД Индии об итогах консультаций с талибами. В настоящее время Нью-Дели остается единственным крупным региональным игроком, у которого нет официальных контактов с радикальным движением.

Вновь сверить часы по ситуации в Афганистане министрам предстоит уже на следующей неделе в Душанбе, где 13-14 июля состоятся заседание Совета министров иностранных дел государств государств - членов ШОС и отдельная встреча глав МИД стран организации и Афганистана в формате контактной группы ШОС - Афганистан. Как сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, по итогам консультаций главы МИД стран - членов организации примут совместное заявление по ситуации в Афганистане.