Захарова рассказала о предстоящих встречах Лаврова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 12 июля встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12 июля состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Керри в рамках его рабочего визита в Москву", - сказала дипломат.

Как ожидается, стороны предметно обсудят актуальные вопросы международной климатической повестки дня в контексте подготовки этой осенью 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и с учетом текущего председательства РФ в Арктическом совете.

"Предполагается также обменяться мнениями относительно национальных приоритетов двух стран и возможностей совместных действий в достижении реалистичных климатических целей, прежде всего в рамках Парижского соглашения 2016 года", - добавила Захарова.

Ранее пресс-служба Госдепартамента информировала, что Керри посетит 12-15 июля Москву, где проведет встречи с представителями российского правительства.

Керри занимал должность госсекретаря США в 2013-2017 годах, многократно встречался с Лавровым. Последний раз в Нью-Дели в апреле этого года в ходе рабочего визита главы МИД РФ в Индию. 1 июля Лавров и Керри обсудили по телефону российско-американское сотрудничество по климату и договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в продолжение итогов саммита в Женеве 16 июня.

Переговоры с главой МИД Судана

Также Лавров 12 июля в Москве проведет переговоры с главой МИД Судана Мариям аль-Махди. "12 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Судан, которая посетит Москву, Россию с рабочим визитом", - сказала Захарова.

Как отметила дипломат, состоится обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-суданских отношений. "Особое внимание будет уделено обсуждению путей развития торгово-экономического сотрудничества, расширения возможностей для участия российских компаний в реализации стратегических проектов на суданской территории", - добавила Захарова.

По словам официального представителя МИД, стороны также обсудят актуальные международные и региональные проблемы "с акцентом на необходимость поиска политико-дипломатических решений кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Африканском континенте".

ШОС

Кроме того, Лавров 13-14 июля в Душанбе примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Захарова сообщила, что встреча глав внешнеполитических ведомств станет началом завершающего этапа подготовки заседания Совета глав государств членов ШОС, который запланирован на 16-17 сентября также в столице Таджикистана. "Заседание будет посвящено 20-й годовщине создания этой организации. Предстоит проанализировать состояние и перспективы дальнейшего продвижения многостороннего сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей", - продолжила она.

Дипломат отметила, что министры также обсудят проекты документов, которые планируется вынести на рассмотрение лидеров. "Состоится обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Также запланирован ряд двусторонних бесед министра иностранных дел России с зарубежными партнерами", - указала Захарова.

Также 14 июля министр будет участвовать во встрече контактной группы ШОС - Афганистан. Как сообщила Захарова, главы МИД обсудят международную и региональную проблематику и уделят первоочередное внимание положению дел в Афганистане в контексте вывода иностранных военных контингентов. "Представитель Кабула поделится оценками ситуации, видением афганской стороны конкретных аспектов взаимодействия со странами ШОС в складывающихся условиях", - указала дипломат. По итогам встречи предполагается принятие совместного заявления глав внешнеполитических ведомств стран ШОС.

Планы в Ташкенте

15-16 июля глава МИД РФ посетит с рабочим визитом Ташкент и примет участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

С инициативой проведения такой конференции выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На мероприятие приглашены руководители внешнеполитических и иных ведомств Центральной и Южной Азии, России, Китая, США, Евросоюза, Израиля, Малайзии, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства, Японии и других государств, международных организаций, финансовых институтов и компаний.

"В ходе предстоящего форума запланировано рассмотрение широкого круга вопросов межрегионального сотрудничества, перспектив реализации транспортно-транзитных, инновационных, технологических, культурно-гуманитарных и туристических возможностей. С российской стороны внимание привлечено к важности работы над объединительной, неполитизированной повесткой сотрудничества", - указала Захарова.

Кроме того, 16 июля на полях конференции планируется проведение IV встречи министров иностранных дел Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. "В контексте осложняющейся обстановки в Афганистане по мере ускоренного вывода воинских контингентов Соединенных Штатов и ряда других стран - членов НАТО особое внимание будет уделено сотрудничеству стран в сфере региональной безопасности, исходящих от международных террористических организаций угрозы незаконного оборота наркотиков и проблеме иностранных террористов-боевиков", - добавила дипломат.

По ее словам, Лавров также планирует обсудить ключевые вопросы региональной и международной повесток дня, сотрудничество и взаимопомощь в условиях продолжающейся глобальной пандемии.