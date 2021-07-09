Захарова: РФ, если нужно, примет дополнительные меры по защите таджикско-афганской границы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия в случае необходимости примет дополнительные меры, чтобы не допустить агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат констатировала резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе, что "не может не вызывать обеспокоенности". "Движение талибов (запрещено в РФ) в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы страны с Таджикистаном", - указала она.

"Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием. 201-я российская база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе. В случае необходимости дополнительные меры будут предприняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций, - сказала Захарова. - Призываем противоборствующие стороны межафганского конфликта проявить сдержанность и избегать распространения напряженности за пределы страны".

По ее словам, Москва и Душанбе ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и по дипломатическим каналам.

5 июля пресс-центр Погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о переходе через приграничные участки на территорию страны 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, которые вынуждены были отступить в ходе вооруженных столкновений с талибами. За последние две недели произошло уже несколько таких случаев. В пресс-центре отметили, что, исходя из принципа добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана, афганским военным разрешили перейти на таджикскую территорию.