"Новые люди" подали в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Представители партии "Новые люди" в пятницу подали в Центризбирком России документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители партии, в том числе ее лидер Алексей Нечаев, доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. "Новые люди" стали десятой партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые документы привезли ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Единая Россия", Партия пенсионеров, "Гражданская платформа" и РПСС.

"Новые люди" провели свой предвыборный съезд 4 июля. В общефедеральную часть списка вошли сам Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Всего по федеральному списку партии по итогам съезда выдвинуто 239 кандидатов, список разбит на 37 региональных групп. Также "Новые люди" выдвинули 215 кандидатов по одномандатным округам.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.