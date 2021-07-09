Захарова: РФ отмечает беспрецедентное вмешательство США в предвыборную кампанию в Молдавии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Представители США и ЕС предпринимают активные попытки вмешательства в предвыборную кампанию в Молдавии. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны, - сказала она. - МИД РФ неоднократно обращал внимание на недопустимость откровенно ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны. Результатом стало обострение внутриполитической ситуации в Молдавии и поляризация общества".

Захарова подчеркнула, что Россия всегда выступала и выступает в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдавии. "Выступаем за сохранение сбалансированной внешнеполитической линии Молдавии. Будем готовы конструктивно работать с новым парламентом и правительством Молдавии, которые будут сформированы по итогам выборов", - указала официальный представитель МИД.

Она добавила, что Россия внимательно следит за подготовкой к выборам в республике. "Надеемся, что сами выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права", - отметила дипломат.