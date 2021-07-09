Захарова заявила, что Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и считает, что оно произошло вследствие внутренней нестабильности в стране. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого, демонстративного убийства президента Гаити, которое, как мы уже говорили, является в первую очередь следствием внутренней нестабильности в этой стране", - сказала она.

По словам дипломата, информация о задержании иностранных граждан, в том числе США, в связи с убийством президента вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. "В ходе расследования этого преступления полицией Гаити было задержано около двух десятков подозреваемых, большая часть из которых оказалась гражданами Колумбии. Как минимум двое из нападавших имеют гражданство США. Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы", - отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, Россия надеется, что правоохранительные органы Гаити привлекут к ответственности не только исполнителей убийства президента страны, но и его заказчиков. "Мы выражаем надежду, что гаитянские правоохранительные органы сумеют разобраться в истинных причинах произошедшего и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, а также вероятных пособников данного преступления", - добавила она.

Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.