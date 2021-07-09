Захарова: дипломаты РФ акцентировали необходимость соблюдения консульских норм в Албании

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты в Тиране акцентировали демаршем необходимость строгого соблюдения международных и консульских норм в Албании после обращения гражданина РФ в российское дипведомство с жалобой на некорректное обращение. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Один из российских граждан ранее обратился в Министерство иностранных дел России с жалобой на длительное задержание и крайне некорректное обращение с ним при пересечении границы Албании, которую он посетил с туристическими целями. В этой связи нашими дипломатами был предпринят демарш в Тиране с акцентом на необходимость строгого соблюдения в подобных случаях действующих международных норм, в том числе и правочеловеческих, и консульских", - сказала она.

Дипломат также отметила запущенную в Албании информационную кампанию вокруг возбуждения местной прокуратурой уголовных дел против двух российских граждан, "якобы заподозренных в шпионаже накануне и в ходе недавних натовских учений". "Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались. Никакой информации по дипломатическим каналам не поступало. Посольством России направлен запрос в МИД Албании, на который пока нет ответа", - подчеркнула Захарова.