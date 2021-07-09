Эксперт: новая Стратегия нацбезопасности РФ отражает ясное понимание нынешних угроз

СИДНЕЙ, 9 июля. /ТАСС/. Новая редакция Стратегии национальной безопасности России, недавно подписанная президентом РФ Владимиром Путиным, - это знаковый исторический документ, отражающий изменения в международной обстановке и понимание истинного характера угроз, стоящих перед страной. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с ТАСС австралийский аналитик, эксперт в области международной политики Тони Кевин.

"Недавно обнародованная Стратегия национальной безопасности России - знаковый исторический документ. Он точно отражает те сложные изменения в международной политике, с которыми столкнулась Россия с 2016 года, и <...> ясное понимание истинного характера угроз, стоящих сегодня перед страной. Российское государство твердо заявляет Западу, что разрядка в отношениях может произойти только на основе взаимного уважения суверенитета и национальных ценностей друг друга. Россия становится сильнее", - отметил Кевин.

По мнению эксперта, хотя успешный саммит лидеров РФ и США снизил враждебность между странами, до настоящего сближения еще далеко. "До фазы новой разрядки отношений еще далеко, мы пока лишь приближаемся к ней, но Россия уже закладывает прочный фундамент для такого этапа, когда и если он станет возможным", - подчеркнул аналитик.

Он убежден, что в планах РФ на ближайшие годы "гибкая, ориентированная на внешний мир, глобальная дипломатия, адекватная новым условиям и построенная на новом мышлении, в том числе в отношении киберугроз, биобезопасности и последствий глобального изменения климата".

Путин ранее подписал указ об утверждении новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ. Она пришла на смену предыдущей версии документа от 31 декабря 2015 года. Как указано в обновленной стратегии, ее реализация будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации.

Тони Кевин - австралийский эксперт, специализирующийся на вопросах международной политики. Он начинал дипломатическую карьеру в 1969 году в Москве, в дальнейшем занимал пост посла Австралии в Польше, Чехии, Словакии и Камбодже. Оставив службу, сосредоточился на международной политической экспертизе и написал несколько книг, в том числе "Возвращение в Москву" (2017), посвященную его пребыванию в России.