Захарова назвала нелепыми заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Белоруссии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Обвинения со стороны Литвы и стран Европейского союза в адрес Белоруссии в оказании содействия потоку нелегальных мигрантов на Запад нелепы и смехотворны. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, смешно, - отметила она. - Это абсолютно нелепые заявления, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для Европейского континента".