Захарова назвала хамством включение России в список стран, подавляющих свободу слова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала низкопробным хамством включение России неправительственной организацией (НПО) "Репортеры без границ" в список стран, где подавляют свободу слова в СМИ.

"Это низкопробное хамство в стиле желтой прессы, - сказала она в пятницу на брифинге. - Если структура провозглашает себя профессиональным журналистским объединением, она должна быть объективной на 100%".

"Мы не видели в этом пресловутом списке руководителей Украины, где за короткое время закрыли три независимых канала, выгнали российские СМИ из страны, не увидели в этом списке Эстонию, которая натравила свою полицию на редакцию Sputnik, не видели Латвию, которая развернула уголовное преследование сотрудников агентства Sputnik", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД обратила внимание на то, что нет в этом списке и американских фамилий, хотя сами СМИ США рассказывали, что подвергаются давлению и неподобающему поведению со стороны властей.

"Такой сегрегации СМИ, как в США, мир еще не видел, почему эти люди не упомянуты в списке? Елисейский дворец не пускает российских журналистов на свои мероприятия. ЮНЕСКО, ООН и Совет Европы должны сделать вывод относительно качества работы данной структуры", - отметила дипломат.