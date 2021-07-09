Захарова: РФ настроена на дальнейшую реализацию потенциала договора о добрососедстве с КНР

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Москва настроена продолжать развивать потенциал Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Пекином, а также углублять двусторонние связи по самому широкому спектру направлений. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 16 июля исполняется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, который "заложил правовой фундамент для формирования современной модели российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия и комплексного развития сотрудничества в практической сфере".

"По договоренности лидеров России и Китая юбилей этого документа является важнейшим событием в политическом диалоге двух стран в текущем году, - отметила официальный представитель МИД. - В России неизменно настроены на дальнейшую реализацию потенциала договора и углубление связей с Китаем по самому широкому спектру направлений, руководствуясь магистральной концепцией нашего базового двустороннего документа, а именно: решимостью передавать дружбу между народами двух стран из поколения в поколение".

По словам Захаровой, двадцатилетний опыт "поступательного углубления двусторонних связей" свидетельствует, что договор "успешно выдержал проверку временем". "Его положения продолжают сохранять актуальность в современных условиях", - добавила она.