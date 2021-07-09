Песков заявил, что переговоры с талибами необходимы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) необходимы и глава государства в курсе проведения таких контактов.

"Безусловно, Владимир Путин в курсе", - сказал Песков журналистам. "Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы", - подчеркнул он.

Представитель Кремля не стал комментировать вопрос о том, возможно ли, что Россия признает талибов в качестве правительства Афганистана, если они займут всю страну. "Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения. Поэтому не считаю возможным как-то отвечать на этот вопрос", - сказал Песков.

В Москве находится делегация катарского политического офиса движения "Талибан". В четверг с талибами встретился спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Как сообщили в МИД РФ по итогам встречи, талибы заверили, что не будут нарушать границы государств Центральной Азии, а также гарантировали безопасность дипмиссий зарубежных государств в Афганистане.