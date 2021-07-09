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Путин 9 июля проведет совещание с Совбезом России

Кроме того, в этот день у президента запланировано несколько международных телефонных разговоров

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, у него также запланировано несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент в пятницу работает в Кремле. "В середине дня он [Путин] проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля.

Помимо этого, продолжил он, у главы государства в этот день запланированы рабочие встречи.

"Сегодня и в первую половину [дня], и во вторую - вечером уже - будет несколько международных телефонных разговоров", - добавил Песков, заверив, что Кремль проинформирует о содержании этих бесед.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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