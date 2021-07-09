Путин направил приветствие участникам Генеральной Ассамблеи народов Евразии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным использовать созидательный потенциал Ассамблеи народов Евразии в условиях сложной международной обстановки. Об этом говорится в приветствии главы государства генеральной ассамблее союза.

"Подчеркну: сегодня, в условиях сложной международной обстановки, важно в полной мере использовать значительный созидательный потенциал ассамблеи как одного из форумов народной дипломатии для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на евразийском континенте, наращивания контактов во всех сферах гуманитарного сотрудничества, в бизнесе, туризме, спорте", - говорится в приветствии президента.

Путин также подчеркнул, что на полях ассамблеи необходимо уделять приоритетное внимание теме сбережения исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Глава государства назвал эту тему ключевой.

Президент отметил, что ассамблея объединяет представителей творческой и научной интеллигенции, деловых кругов и неправительственных организаций из многих государств и предоставляет им возможность для обсуждения широкого круга проблем, связанных с интеграцией на евразийском пространстве.

Генеральная Ассамблея народов Евразии - это высший орган международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии". В ходе мероприятия планируется подвести итоги деятельности союза с момента его создания (в мае 2017 года), а также утвердить стратегические направления на следующие четыре года. В генеральной ассамблее примут участие более 800 членов союза - представителей неправительственных организаций из 45 стран. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.