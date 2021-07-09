Лавров: РФ не примет никаких мер, пока обострение в Афганистане не выходит за его границы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия не будет принимать никаких мер, пока обострение обстановки в Афганистане не оказывает влияния на ситуацию на территории союзников Москвы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Что касается продолжающихся боевых действий в отсутствие политического процесса, то происходящее на территории Афганистана нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников, - сказал он. - В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном... пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был как можно скорее".

Ранее телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы местной таможенной службы сообщил, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под контроль КПП на границах с Ираном и Туркменией, оба находятся в провинции Герат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что талибы контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.