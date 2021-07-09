Совбез РФ будет оперативно реагировать на угрозы, связанные с Афганистаном

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 9 июля. /ТАСС/. Совет безопасности (СБ) РФ продолжит контакты с официальным Кабулом на фоне ухудшения обстановки в Афганистане и будет оперативно реагировать на возникающие для России угрозы в этой ситуации. Об этом ТАСС заявил в пятницу замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов.

"Вы знаете, что из Афганистана для России проистекает целый ряд вызовов и угроз. Конечно же, мы, как Совет безопасности, должны на это достаточно оперативно реагировать", - сказал заместитель секретаря СБ РФ.

По его словам, по линии Совбеза регулярно ведутся контакты с афганским руководством. "Тем более мы их намерены поддерживать и в контексте ухудшения ситуации в стране", - подчеркнул Венедиктов.

Он напомнил, что в начале июля состоялись переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с советником президента Афганистана по нацбезопасности Хамдуллой Мохибом. "В том числе обсуждали меры, которые бы способствовали региональной стабильности и недопущению дальнейшей деградации обстановки", - сказал заместитель Патрушева.

Отвечая на вопрос о шансах на мирное урегулирование ситуации в Афганистане, замсекретаря Совбеза РФ подчеркнул: "Шансы всегда есть, если будет добрая воля всех сторон, прежде всего [участников] внутриафганского примирения".

По словам Венедиктова, влияние движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане растет, но говорить об их возможности взять под контроль всю территорию страны преждевременно.

"Мы получаем информацию о росте их [талибов] влияния, о захвате тех или иных уездов, но пока однозначно говорить о том, что [у талибов есть шанс вернуться к контролю над Афганистаном], я думаю, преждевременно", - сказал Венедиктов.

"Потому что да, мы видим, что ведутся активные действия", - добавил он.

Замсекретаря СБ РФ обратил внимание на то, что "этот период времени традиционно характеризуется активными наступательными действиями талибов, это происходит в конце каждой весны". "Так что я бы пока не делал преждевременных выводов о том, что талибы смогут взять ситуацию под контроль на территории страны в целом", - заключил Венедиктов.

Вывод войск США из Афганистана

По словам Венедиктова, Россия призывает США к ответственному подходу в вопросе вывода войск из Афганистана.

"Данный уход должен проводиться ответственно, с тем чтобы он действительно не влиял на сферу безопасности на афганском пространстве. Это для нас самое главное", - сказал Венедиктов. По его мнению, будет ли вывод войск "негативно или позитивно влиять на переговоры [по урегулированию в стране] - уже вторично".

"Время покажет, как проводился этот вывод. Но мы, по крайней мере, наших западных партнеров, США прежде всего, призываем именно к такому, к ответственному выводу [войск из Афганистана]", - подчеркнул замсекретаря СБ.

Столкновения между правительственными силами и талибами в Афганистане стали более интенсивными после сделанного 14 апреля заявления президента США Джо Байдена о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Афганские официальные лица неоднократно сообщали о том, что движение "Талибан" наращивает темпы наступления.