Пять кандидатов на пост главы Мордовии подали документы в ЦИК республики

ТАСС, 9 июля. Центральная избирательная комиссия Мордовии приняла документы от пяти кандидатов на пост главы республики, сообщили в республиканском ЦИК.

"Да, верно пять кандидатов подали документы. Следующая процедура - предоставление документов для регистрации до 4 августа", - сказала собеседница агентства.

15 июня депутаты Госсобрания Мордовии в ходе очередной сессии приняли решение о назначении досрочных выборов главы республики на 19 сентября. В тот же день Артем Здунов сообщил о намерении участвовать в выборах главы Мордовии.

Как сообщается на сайте ЦИК Мордовии, документы подали врио главы республики Артем Здунов ("Единая Россия"), Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Валерий Быков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана.