Представитель России привлек внимание СПЧ ООН к нарушениям прав человека на Украине

ЖЕНЕВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Украины при молчаливом согласии Запада нарушают права народов, веками проживающих на ее нынешней территории, и уничтожают правочеловеческие институты. Об этом заявил в пятницу на 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

"При молчаливом согласии Запада на Украине открыто уничтожаются целые правочеловеческие институты: у населения отнят исторический родной язык, на грани уничтожения свобода вероисповедания", - сказал он, отметив, что "сегодня под каток властей Украины попали народы, веками проживающие на ее нынешней территории". "Выведен за рамки законодательного регулирования статус живущих здесь сотни лет русинов, поляков, венгров, болгар, белорусов, молдаван, греков", - подчеркнул Мурадов.

Представитель РФ предложил Совету ООН по правам человека "рекомендовать Украине применить опыт предоставления языкам нацменьшинств государственного или регионального статуса, как это сделано в Республике Крым в отношении украинского и крымскотатарского народов". "Аналогичные решения необходимы и по странам Прибалтики", - сказал Мурадов, напомнив, что в этих государствах "права русскоязычного населения грубо попираются, и оно подвергается преследованиям и репрессиям".

Закон о коренных народах

На внеочередном заседании 1 июля Верховная рада Украины приняла закон о коренных народах Украины. Согласно его тексту, коренной народ Украины - это автохтонная (коренная по происхождению) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Такая формулировка свидетельствует о том, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что документ о коренных народах не соответствует нормам международного гуманитарного права. Глава государства отметил, что называть русских некоренным народом Украины "не просто некорректно, а смешно и глупо", что такая позиция абсолютно не соответствует истории и что идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Последствия принятия законопроекта, по его мнению, можно будет сравнить с оружием массового поражения.