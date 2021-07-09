Волгоградские единороссы исключили депутата из фракции из-за позиции по дороге

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" Волгоградской областной думы в пятницу исключила из своего состава депутата Александра Осипова, препятствующего строительству трассы через Волго-Ахтубинскую пойму, сообщается на сайте фракции.

Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к строительству третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в Волгоградской области, который позволит связать два моста - через Волгу и Ахтубу, вывести транзитный поток за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района, повысить безопасность и снизить нагрузку на окружающую среду.

"9 июля 2021 года собранием фракции исключен Осипов Александр Владимирович из состава фракции - за несоблюдение требований положения о фракции "Единая Россия", за действия, дискредитирующие партию, фракцию, за поведение, несовместимое со статусом депутата фракции "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Волгоградские единороссы также инициировали перед облдумой региона вопрос об освобождении Осипова от должности председателя комитета по вопросам регламента и парламентского контроля. "Волгоградская областная Дума поддержала эту инициативу, Осипов лишен статуса председателя комитета", - сообщили ТАСС в облдуме.

Как сообщается на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", с обращением оказать воздействие на депутата, препятствующего строительству важной трассы, обратились жители Заволжья. Обращение жителей Среднеахтубинского района поддержали депутаты города Волжского и Ленинского муниципального района. "Эта дорога нам нужна как воздух. Необходимость строительства назрела давно и мы с нетерпением ждем новую дорогу", - приводятся на сайте регионального отделения партии слова члена Среднеахтубинскго местного политсовета Евгения Клинкова.

Осипов, член комиссии по парламентскому контролю Волгоградской облдумы, в частности, 26 июня обратился к жителям региона на своей странице в Instagram с призывом написать обращение на прямую линию президента РФ Владимира Путина о запрете строительства новой трассы.