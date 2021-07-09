ЦИК заверил список кандидатов партии "Коммунисты России" для участия в выборах в Думу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Центризбирком на заседании в пятницу заверил федеральный избирательный список кандидатов партии "Коммунисты России" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 398 человек, выдвинутый политической партией "Коммунисты России", - говорится в постановлении комиссии. При этом два кандидата были исключены из федерального списка партии, поскольку в установленный срок по ним не были предоставлены недостающие документы.

Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

"Коммунисты России" 3 июля подали в ЦИК документы, необходимые для заверения федерального списка кандидатов. По итогам съезда партии 30 июня общефедеральную часть списка возглавили лидер партии Максим Сурайкин, его первый заместитель Руслан Хугаев и зампредседателя партии Илья Ульянов. Туда также вошли зампредседателя партии, исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович, первый зампред партии Ярослав Сидоров и зампредседателя партии Чермен Хугаев. Список партии разделен на 68 региональных групп. Лидер партии уточнил, что кандидаты по одномандатным округам будут выдвинуты на другом этапе съезда.

Согласно календарному плану ЦИК партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

О выборах

Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.