Делегация РФ в СПЧ ООН заявила о неприемлемости политизации прав человека

ЖЕНЕВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти стран, считающих себя "так называемыми развитыми демократиями", активно используют правозащитную проблематику для продвижения своих геополитических интересов. О неприемлемости подобных действий заявила в пятницу в Женеве делегация России в ходе онлайн-мероприятия на тему о нарушениях прав и свобод на Западе. Оно было организовано постоянным представительством Белоруссии при женевской штаб-квартире ООН на полях 47-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) при участии российской, венесуэльской и китайской дипмиссий.

В выступлении на мероприятии заместитель постпреда РФ в Женеве Никита Жуков отметил "тревожные тенденции" в сфере прав человека, включая "растущую политизацию" этой проблематики на Западе и "двойные стандарты" в оценках. "Страны, считающие себя так называемыми развитыми демократиями, активно используют вопросы прав человека в своих собственных геополитических целях", - сказал дипломат. Объектом их критики становятся государства, чья независимая внешняя политика, им не нравится. Одновременно эти "так называемые демократии" закрывают глаза на серьезные недостатки как у своих союзников, таких и у самих себя, подчеркнул заместитель постпреда РФ.

Несмотря на осуждение механизмами ООН, ОБСЕ и Совета Европы расизма, ксенофобии и прославления нацизма, "по обе стороны Атлантики" имеет место "рост ксенофобских и расистских проявлений, вспышек агрессивного национализма и шовинизма, а также других форм расовой и религиозной нетерпимости", констатировал Жуков. Он расценил как "исключительно острую" проблему "защиты прав национальных и этнических меньшинств, прежде всего языковых". В этой связи российский дипломат привлек внимание к "систематическому давлению и дискриминации", которому русскоязычное население подвергается в странах Балтии и на Украине.

Заместитель главы российской дипмиссии констатировал наличие серьезных пробелов в функционировании органов обеспечения законности в странах Запада, включая "расовое профилирование" и "злоупотребление полномочиями", которое "часто приводит к смерти тех, кого считают нарушителями". Кроме того, участились случи чрезмерного применения силы и специальных средств при разгонах мирных протестов.

"Вызывает сожаление, что в Европе, которая на протяжении веков развивалась на основе христианской, высокоморальной культуры, традиционные ценности и нормы все больше становятся объектом нападок сторонников ультралиберальной идеологии, которые агрессивно навязывают свои идеи относительно морали", - заключил российский дипломат.