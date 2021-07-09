Небензя назвал историческим моментом принятие совместной с США резолюции в СБ ООН

ООН, 9 июля. /ТАСС/. Принятие Советом Безопасности (СБ) ООН совместной российско-американской резолюции по трангсраничной помощи в Сирии является историческим моментом. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации.

"Сегодня мы присутствуем при историческом моменте: впервые Россия и США сумели не просто договориться, но и предоставить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету, - сказал он. - Рассчитываем, что подобный сценарий станет поворотным моментом, от которого выиграет не только Сирия и ближневосточный регион, но и весь мир в целом".

Небензя отметил, что в резолюции впервые делается акцент на развитии поставок через линии соприкосновения. "Таким образом, члены Совета дали зеленый свет на то, чтобы трансграничный механизм постепенно дополнялся, а затем и заменялся через линию соприкосновения", - подчеркнул он.

Постпред России также выделил важность того, что за работой механизма трансграничной помощи будет установлен плотный контроль и генеральный секретарь ООН представит Совету Безопасности доклад о его работе через полгода.

Принятая в пятницу совместная резолюция, подготовленная Россией, США, Ирландией и Норвегией, предусматривает продление работы пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев.