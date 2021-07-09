Небензя: РФ надеется, что резолюция по Сирии будет поворотным моментом в отношениях с США

ООН, 9 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что принятие совместной с США резолюции СБ ООН по трансграничной помощи в Сирии будет поворотным моментом и в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона в более широком плане. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы надеемся, что это может быть поворотным моментом в наших отношениях, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Это совершенно точно то, что [президент РФ Владимир] Путин и [американский лидер Джо] Байден обсуждали в Женеве. Это показывает, что мы можем сотрудничать".

Небензя добавил, что Россия в процессе консультаций по резолюции обозначила свои "красные линии". При этом он отметил, что в итоговый текст вошли положения, которых не было в проекте резолюции, ранее предлагавшейся западными странами, и подчеркнул, что был принят именно компромиссный вариант. Особенно он отметил важность того, что резолюция содержит положения о необходимости развития доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.

Постпред РФ добавил, что пока рано говорить о том, как будет развиваться ситуация вокруг трансграничной помощи далее и будет ли Россия поддерживать ее сохранение в будущем.

Война в Сирии

По его словам, террористы продолжают действовать в районе Идлиба, но говорить о том, что в Сирии идет война, нельзя.

"Идлиб не под контролем сирийского правительства, но там не идут активные боевые действия, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Есть провокации со стороны террористов. они действуют там, но я не думаю, что сейчас в Сирии идет война".