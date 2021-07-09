В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Байденом

Президент России в разговоре с американским коллегой высказал соболезнования в связи с обрушением дома во Флориде, также затрагивалась тема взаимодействие сторон в сфере кибербезопасности и координации усилий стран по сирийской проблематике

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом высказал соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде, которое привело к многочисленным жертвам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

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"Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы", - говорится в сообщении. Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших. По состоянию на 9 июля количество погибших увеличилось до 78 человек. Судьба еще 62 человек остается неизвестной. Взаимодействие по кибербезопасности Президенты также подчеркнули необходимость конструктивного сотрудничества двух стран в сфере кибербезопасности.

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В беседе был продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, говорится в сообщении. Президент РФ "в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России", отметил в разговоре с Байденом, "что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам". "Вместе с тем с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права", - подчеркивается в сообщении пресс-службы президента РФ. "Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов", - сообщили в Кремле. Координации усилий по ситуации в Сирии В Кремле добавили, что Путин и Байден в ходе разговора дали позитивную оценку координации усилий России и США по сирийской проблематике.