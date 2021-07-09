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В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Байденом

Президент России в разговоре с американским коллегой высказал соболезнования в связи с обрушением дома во Флориде, также затрагивалась тема взаимодействие сторон в сфере кибербезопасности и координации усилий стран по сирийской проблематике
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом высказал соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде, которое привело к многочисленным жертвам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

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"Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы", - говорится в сообщении.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших. По состоянию на 9 июля количество погибших увеличилось до 78 человек. Судьба еще 62 человек остается неизвестной.

Взаимодействие по кибербезопасности 

Президенты также подчеркнули необходимость конструктивного сотрудничества двух стран в сфере кибербезопасности.

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В беседе был продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, говорится в сообщении.

Президент РФ "в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России", отметил в разговоре с Байденом, "что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам".

"Вместе с тем с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права", - подчеркивается в сообщении пресс-службы президента РФ.

"Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов", - сообщили в Кремле.

Координации усилий по ситуации в Сирии

В Кремле добавили, что Путин и Байден в ходе разговора дали позитивную оценку координации усилий России и США по сирийской проблематике. 

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"[В ходе телефонного разговора] затрагивалась также ситуация в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты. С обеих сторон дана позитивная оценка координации усилий России и США по этой проблематике, в том числе в Совете Безопасности ООН", - отметили в Кремле.

Ранее в пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию о трансграничной помощи в Сирии, которая впервые была подготовлена в результате совместной работы РФ и США. Как сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия в процессе консультаций по резолюции обозначила свои красные линии. При этом он отметил, что в итоговый текст вошли положения, которых не было в проекте резолюции, ранее предлагавшейся западными странами, и подчеркнул, что был принят именно компромиссный вариант. Особенно он отметил важность того, что резолюция содержит положения о необходимости развития доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.

Нынешний разговор Путина и Байдена стал первым после российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня по инициативе Вашингтона. До этого главы двух государств дважды говорили по телефону - 26 января и 13 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
Кибербезопасность и Сирия. Что обсудили Путин и Байден в третьем телефонном разговоре
Кибербезопасность и Сирия.
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