Посол РФ назвал конфронтационным шагом решение США ввести ограничения в отношении России

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Решение Минторга США о включении нескольких российских компаний в черный список является конфронтационным шагом со стороны Вашингтона. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

Итоги саммита России и США. Что обнадеживает, а что настораживает?

"Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений", - заявил Антонов, чьи слова приводятся в Facebook российской дипмиссии.

"Речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой. При этом американская сторона вновь не представила никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены. Использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ. Такой подход не выдерживает критики", - подчеркнул дипломат.

В пятницу Министерство торговли США добавило в свой черный список шесть физических и юридических лиц из РФ. Как утверждают власти США, в перечень они вносятся из-за их попыток "закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США". По мнению американской стороны, OOO Teson, Radiant Group of Companies и ООО Trade Component "участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ".

В отношении организаций, находящихся в списке, действует режим ужесточенного экспортного контроля. Так, попадание в перечень предполагает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта и реэкспорта продукции его фигурантам. Новые ограничения вступят в силу 12 июля.