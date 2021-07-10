Володин назвал примером двойных стандартов призыв Британии отменить закон РФ об иноагентах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Призыв постпредства Великобритании в ОБСЕ к России отменить законодательство о нежелательных организациях и иностранных агентах можно считать примером двойных стандартов, учитывая, что к США таких требований не предъявляют. Об этом в своем Telegram-канале в субботу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Наглядный пример политики двойных стандартов. В США закон об иноагентах работает с 1938 года. Жесткие нормы позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова", - написал политик, заметив, что этот же закон затрудняет деятельность СМИ и распространение информации, а за нарушение требований предусмотрено тюремное заключение до пяти лет.

"Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое?" - поинтересовался Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что в России иноагентами могут быть признаны только те, кто получает деньги из-за рубежа и занимается политической деятельностью. "При этом работать им не запрещается. Наказание последует лишь за злостное уклонение от обязанностей, и оно не такое суровое, как в тех же США. В России это штраф, обязательные либо исправительные работы или максимальный срок лишения свободы - два года", - указал он.

Володин также допустил, что "в мае этого года постпред Великобритании не следил за выступлением своей королевы Елизаветы II в парламенте", когда она поделилась намерениями представить в парламенте билль о противодействии угрозам государственной безопасности, один из пунктов которого - создание реестра лиц-иноагентов. "Механизм регистрации основан на схеме, заимствованной в США", - заметил Володин.

"Но мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться", - подчеркнул спикер Госдумы. Он выразил сожаление в связи с тем, что "западные коллеги используют такие международные площадки, как ОБСЕ, для продвижения исключительно собственных интересов, забыв о принципах невмешательства в дела других государств, диалога, доверия и отсутствия двойных стандартов".