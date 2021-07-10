"Зеленая альтернатива" подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Думу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Представители партии "Зеленая альтернатива" в субботу подали в Центризбирком России документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители партии доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. "Зеленая альтернатива" стала 11-й партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые бумаги привезли ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Единая Россия", Партия пенсионеров, "Гражданская платформа", РПСС и "Новые люди".

"Зеленая альтернатива" провела свой предвыборный съезд 25 июня. Общефедеральную часть списка возглавили певица Виктория Дайнеко, экоактивист София Калягина, известная под псевдонимом Соня Гудим, журналист Ксения Качаева, депутат госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин и кандидат экономических наук Александр Долгушин. Всего в список партии по итогам съезда вошли 222 кандидата, он разбит на 42 региональные группы. Также "Зеленая альтернатива" выдвинула 34 кандидата по одномандатным округам.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.