Советник главы Ингушетии Костоев возглавил список ЕР на выборах в парламент региона

МАГАС, 10 июля. /ТАСС/. Советник главы Республики Ингушетия Исса Костоев возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в депутаты Народного собрания региона седьмого созыва, в который всего вошли 60 кандидатов. Об этом сообщил в субботу ТАСС секретарь регионального отделения партии Михаил Илезов.

"Сегодня на втором этапе 33-й конференции Ингушского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" поставили на голосование вопрос выдвижения кандидатур от "Единой России" в Народное собрание. С 24 по 30 мая провели предварительное голосование, по итогам прошли 60 человек, мы их выдвигаем от партии в Народное собрание. Список возглавил Исса Магометович Костоев", - сказал Илезов.

В первую тройку, помимо Костоева, вошли сенатор от Ингушетии Беслан Хамчиев и вице-премьер правительства региона, секретарь регионального отделения партии Михаил Илезов. Список кандидатов от партии обновился. "Очень много новых людей в списке, акцент делали на молодых - это медики, учителя, военные, госслужащие", - отметил Илезов.

19 сентября в Ингушетии состоятся выборы депутатов седьмого созыва. Действующий состав Народного собрания Ингушетии, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов, представляющих в том числе четыре политические партии: "Единую Россию", КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР.