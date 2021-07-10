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Единый день голосования

Губернатор Усс возглавил список ЕР на выборах в Заксобрание Красноярского края

В первую тройку также вошли глава заксобрания Дмитрий Свиридов и мэр Красноярска Сергей Еремин

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил список партии "Единая Россия" на выборах в парламент региона, которые пройдут в сентябре 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

"Конференция регионального отделения партии "Единая Россия" завершила работу, огласили списки. Список "Единой России" на выборах в заксобрание возглавит Александр Усс", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что также в первую тройку вошли глава заксобрания Дмитрий Свиридов и мэр Красноярска Сергей Еремин. Документы в избирком планируется подать 12 июля.

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 человека - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. Нынешний состав краевого парламента был избран 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 38,54% голосов, ЛДПР - 20,24%, КПРФ - 14,67%, "Патриоты России" - 6,5%, "Справедливая Россия" - 5,44%.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"Усс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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