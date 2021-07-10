В МИД РФ сообщили, что страны ШОС обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ведут обсуждение взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, отвечая на соответствующий вопрос.

"В ШОС функционируют механизмы взаимодействия по линии министерств здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб, в рамках которых и решаются вопросы взаимопомощи в условиях пандемии. Думаю, что в контактах между ними затрагивается и эта тема", - сказал он.

Хакимов также указал на то, что по инициативе Роспотребнадзора в 2020 году был подготовлен Комплексный план совместных мер государств - членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона, который последовательно выполняется. Дипломат отметил, что в проработке находится и предложенный Таджикистаном проект Плана основных мер по развитию сотрудничества государств - членов ШОС в области здравоохранения на 2022-2024 годы. "Учитывая подвижность санитарно-эпидемиологичекой ситуации, его формирование потребует определенного времени", - уточнил он.