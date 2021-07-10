В "Единой России" не обсуждают варианты с переносом думских выборов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" продолжает подготовку к думским выборам, которые намечены на сентябрь, никакие варианты, связанные с переносом думских выборов, не обсуждаются. Об этом сообщил в субботу ТАСС замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов.

Ранее издание "Ura.ru" сообщило, что российские власти обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец текущего года или следующую весну в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретами в регионах, которые не способствуют рейтингам единороссов.

"Наша электоральная машина в своих расчетах и подготовке к выборам ориентирована на то, что думские выборы пройдут по плану в сентябре. Никакие другие вводные мы не обсуждаем", - сказал Перминов.

Он также отметил, что говорить о падении рейтингов единороссов некорректно. "Это не падение рейтингов. <...> Это корректировка на величину статистической погрешности. Как мы полагаем, причина тому - ситуация, которая сейчас складывается с распространением дельта-штамма коронавируса", - уточнил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.