Захарова: история про отравление Навального окончательно рассыпалась из-за доклада ОЗХО

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проект доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ее деятельности в 2020 году обнаружил фатальные несостыковки для версии об отравлении Алексея Навального, которые Техсекретариат не смог объяснить российской стороне. Об этом в субботу написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала, что проект доклада был представлен на 97-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая проходила с 6 по 9 июля. В документе указывалось, что Секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. "20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием", - пояснила Захарова.

"Ну вот и все. Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием", - заключила она. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно. "И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО", - указала Захарова.

"Учитывая, что группа была направлена 20 августа, подобная заявка должна была прийти раньше этого числа. То есть до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта. Он еще проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию отравления химическим оружием российского гражданина. <…> Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

Она сообщила, что в ходе заседания по рассмотрению доклада российская сторона потребовала генсека Техсекретариата ОЗХО объяснить эту несостыковку, тот не смог ответить, "сидел и молчал". Вместо него свои предположения высказала постпред Германии при организации, заявив, что в текст документа могла закрасться опечатка. После этого немецкий дипломат заявила, что 20 августа на встрече в Брегансоне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному".

"Видимо, в ОЗХО, по ее мнению, смотрели в этот момент телевизор и восприняли предложение Меркель как сигнал к действию: надо было сразу группу сформировать по расследованию отравления химическим оружием. И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?" - задалась вопросом Захарова.

Она пояснила, что лидеры Германии и Франции проводили пресс-конференцию в 18:30. Что еще раз указывает на невозможность такой быстрой реакции ОЗХО на их слова в тот же день. "Падает занавес. А за ним и декорации", - заключила она.

Об инциденте с Навальным

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.