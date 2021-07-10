Глава Карелии Парфенчиков возглавил список "Единой России" на выборах в заксобрание

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июля. /ТАСС/. Список политической партии "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание Карелии возглавил глава республики Артур Парфенчиков. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня я возглавил список "Единой России" в законодательное собрание республики. Взял на себя полную политическую ответственность и за достижения партии, и за ее не всегда популярные решения, и даже за ошибки отдельных ее представителей", - говорится в сообщении.

Парфенчиков напомнил, что не состоит ни в одной из партий. По его мнению, руководитель региона должен выстраивать диалог со всеми политическими силами, представленными в республике.

"Но когда речь идет о будущем Карелии, когда единство и сплоченность в политической жизни региона становится фактором успешного движения вперед, быть в стороне от политики - значит быть в стороне от процессов развития, значит отказаться от возможностей привлечения федеральной поддержки для родной республики", - отметил Парфенчиков, добавив, что принял решение возглавить список партии, "чтобы максимально использовать федеральный ресурс поддержки" в интересах региона.

В июне депутаты Законодательного собрания Карелии назначили выборы республиканского парламента седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. согласно законодательству республики и решению федерального центризбиркома голосование на выборах в Заксобрание продлится три дня, с 17 по 19 сентября. Карелия вошла в число 16 субъектов страны, где у объединений и кандидатов будет возможность собирать подписи для выдвижения через портал госуслуг.