Медведев отметил вклад Патрушева в укрепление международной роли РФ и борьбу с угрозами

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, которому в воскресенье исполнилось 70 лет, внес неоценимый вклад в борьбу с терроризмом и другими угрозами стране, а также в укрепление ее международного влияния. Об этом говорится в поздравлении Патрушеву от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Долгие годы я знаю Николая Платоновича как крупного государственного деятеля, сильного и энергичного человека, который всегда искренне и профессионально отстаивает национальные интересы России. В сложнейший период он возглавил Федеральную службу безопасности и внес неоценимый вклад в последовательную борьбу с экстремизмом и терроризмом, преступностью и коррупцией, в противодействие внешним угрозам", - отметил Медведев, подчеркнув, что во многом благодаря Патрушеву ФСБ стала современной структурой, способной решать самые сложные задачи и сводить к минимуму возможные риски.

По словам зампреда СБ РФ, особые деловые и личные качества Патрушева в полной мере востребованы и на посту секретаря Совбеза.

"Николая Платоновича отличает умение твердо и аргументированно защищать свою позицию, брать на себя ответственность в ситуациях, которые требуют немедленных решений. В том, что Россия играет ведущую роль в глобальных и региональных процессах, - его несомненная заслуга", - подчеркнул Медведев, отметив высокий авторитет Патрушева в России и за рубежом.

Ленинградский характер

Поздравления Патрушеву направили также другие постоянные члены Совета безопасности России.

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал секретаря СБ РФ одним из тех людей, чьи биографии "читаются как названия глав захватывающего повествования об истории страны". "Николай Платонович пронес через многие десятилетия впитанную с молоком матери любовь к родному городу, как и унаследованный от отца интерес к морскому делу. Как-то про него сказали: "Ленинградский характер!" Считаю, что это очень точная и емкая характеристика", - написал глава СВР.

Директор ФСБ Александр Бортников назвал секретаря Совбеза беззаветно преданным Родине профессионалом высочайшего класса, опытным государственным деятелем и умелым организаторов, принципиальным и требовательным к себе и окружающим человеком. "Свой юбилей Вы встречаете в расцвете творческих сил и интеллектуального потенциала. От всей души желаем, дорогой Николай Платонович, дальнейших успехов в Вашей важной и ответственной работе, доброго здоровья, счастья и благополучия, новых сил и неиссякаемой энергии в служении Отечеству", - написал глава ФСБ.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов упомянул и о личных воспоминаниях. "Зная Николая Платоновича не один десяток лет - с далеких семидесятых, когда мы вместе работали в одном известном здании на Литейном, считаю заслуженным и справедливым, что именно он, достойно пройдя все ступени чекистской карьерной лестницы, от лейтенанта до генерала армии, со временем возглавил российскую госбезопасность", - отметил Иванов.

Он подчеркнул, что Патрушев на протяжении всей своей службы всегда твердо стоял на страже национальных интересов и продолжает уверенно руководить аппаратом Совбеза, успешно решая задачи, поставленные президентом РФ.

Доверие политиков и граждан

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Патрушев обеспечивает адекватный ответ на вызовы и угрозы безопасности. "Вам доверяют политики и граждане России, потому что все Ваши действия продиктованы исключительно ее интересами", - отметила парламентарий.

Она назвала особенно востребованными сегодня такие качества Патрушева, как надежность, порядочность, очень глубокие знания и умение работать в команде. "Вся Ваша жизнь - пример беззаветного служения России, верности своему профессиональному и нравственному долгу патриота и гражданина", - написала Матвиенко.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил в поздравлении Патрушеву: "Коллеги ценят Ваши человеческие качества, порядочность и высокий профессионализм. Знают, что Вы всегда готовы оказать поддержку, подставить плечо".

"Фирменная подача" в спорте и политике

Патрушев возглавил ФСБ в очень сложный период и многое сделал для борьбы с терроризмом и экстремизмом, подчеркнул министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. "На посту секретаря Совета безопасности Вы проявили себя мудрым политиком, содействующим укреплению позитивного имиджа России на международной арене, повышению ее роли в решении глобальных проблем современности, урегулировании военных конфликтов и кризисов, в обеспечении стратегической стабильности в мире", - написал глава МВД, отметив также значительный вклад Патрушева в популяризацию спорта и активное участие в деятельности Всероссийской федерации волейбола.

"Как известно, волейбол - игра не на время, а на результат, принцип, которому Вы следуете и в профессиональной деятельности, стремясь всегда добиваться поставленной цели", - отметил, в свою очередь, в поздравлении Патрушеву министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что инициативы и блестящие переговорные навыки секретаря Совбеза "не раз приносили ощутимую пользу России, помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами, которые продолжают регулярно проверять" страну на прочность. "Как говорится, Вашу "фирменную подачу" знают не только любители волейбола, но и наши партнеры во всем мире", - подчеркнул Лавров.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу упомянул присущие Патрушеву честность и принципиальность, профессионализм и обширный опыт. "Ваша жизнь - достойный пример служения Отечеству и верности долгу", - написал глава Минобороны.

Глава Администрации президента РФ Антон Вайно тоже отметил непререкаемый авторитет Патрушева как опытного и энергичного руководителя, принципиального и преданного делу человека, благодаря которому Совбез сегодня обладает мощным кадровым, экспертным и аналитическим потенциалом.

Ранее в воскресенье были опубликованы также поздравления Патрушеву от президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.