Захарова: некоторые законодательные акты США демонстрируют раскол внутри страны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ряд недавно принятых в отдельных штатах США законодательных актов свидетельствуют об имеющемся в стране расколе, а также об усилении в США "культурных войн". Об этом в воскресенье написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Америка расколота, а "культурные войны" становятся все изощреннее, теперь обеспечиваются законами", - указала она.

Захарова обратила внимание на два недавно принятых в некоторых штатах США законодательных акта.

В частности, генеральный прокурор Калифорнии запретил местным госслужащим ездить в ряд других регионов страны. Причина, как отметила дипломат, заключается в отличии в политических воззрениях Сакраменто от позиции 17 штатов по гендерной тематике.

В частности, Арканзас запретил врачам проводить медицинские манипуляции по перемене пола с несовершеннолетними. Флорида, Монтана и Западная Вирджиния ввели запрет трансгендерным девочкам участвовать в школьных спортивных состязаниях. В Северной Дакоте принят закон, разрешающий студенческим организациям отказывать принимать в свои ряды ЛГБТ-студентов, рассказала дипломат.

"В целом даже в извращенной логике американской леволиберальной идеологии многие законодатели на региональном уровне понимают, что нельзя перегибать палку, особенно в вопросах, касающихся детей и молодежи. Но у либеральной диктатуры другое мнение. Калифорнийские власти теперь "не дружат" с другими субъектами американской федерации, - отметила Захарова. - Нельзя исключать, что запрет командировок - только начало давления самого богатого штата США на менее обеспеченные регионы".

Свобода мысли

По словам официального представителя МИД, на этом фоне выделяется другой региональный правовой акт. Штат Флорида обязал руководство колледжей и университетов отслеживать свободу политических воззрений молодежи. "За красивыми словами об обеспечении "плюрализма мнений" и гарантиями, что "никто не будет требовать раскрывать свои политические взгляды" (депутат регионального собрания Флориды С. Роач), как за ширмой скрывается самый банальный госполитконтроль за свободным распространением идей среди студенчества в худших традициях диктатур прошлого века", - пояснила дипломат.

"Еще один шаг на пути к наказанию за "мыслепреступления", - резюмировала Захарова.