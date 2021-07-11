ЦИК РФ заверил списки кандидатов от справороссов для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в воскресенье заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам партии "Справедливая Россия - За правду" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 302 человек, выдвинутый политической партией "Справедливая Россия - За правду", - говорится в постановлении комиссии.

Другим постановлением ЦИК заверил список одномандатников от партии по 222 округам.

Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

Справороссы 5 июля подали в ЦИК документы, необходимые для заверения списков кандидатов. По итогам съезда 26 июня общефедеральную часть списка возглавили лидер партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков. 5 июля стало известно о смерти Меньшова от последствий коронавирусной инфекции, в связи с чем в общефедеральной части списка осталось четыре кандидата. Список партии разделен на 36 региональных групп.

В соответствии с календарным планом Центризбиркома партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у комиссии есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.