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Единый день голосования

На выборы в Госдуму уже выдвинули более 5 тыс. кандидатов

Документы представили 11 политических партий

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии в воскресенье сообщила, что на выборы депутатов Госдумы выдвинуто уже более 5 тыс. кандидатов.

"На сегодняшний день что мы имеем: 11 политических партий представили документы для выдвижения 3 187 кандидатов в депутаты Госдумы", - сказала Памфилова, отметив, что эти данные касаются единого избирательного округа.

Она добавила, что по одномандатным округам от 11 партий выдвинуто 1 735 кандидатов, еще 122 человека идут на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения.

"Наша установка - что мы относимся максимально доброжелательно, очень внимательно ко всем кандидатам и партиям. Помогаем им выявлять все, что можно исправить, чтобы у них не было проблем. Со своей стороны мы создали атмосферу полной благожелательности и оказания помощи там, где это возможно", - подчеркнула глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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